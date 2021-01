King Trump

Nach dem Aufstieg Donald Trumps zum US-Präsidenten fielen vor allem zwei Ereignisse besonders auf. Das eine war die Kundgebung weißer Nationalisten im August 2017 in Charlottesville im Bundesstaat Virginia. Hier zeigte sich offen die Fratze des Angst und Furcht verbreitenden weißen Hasses, als Hunderte Neonazis, Faschisten und Anhänger des rassistischen Ku-Klux-Klan durch die Stadt marschierten. Die Antifaschistin Heather Heyer wurde damals ermordet, als einer der Faschisten mit seinem Auto vorsätzlich in die Menge der Gegendemonstranten fuhr. Der Marsch war allem Anschein nach von einem Präsidenten inspiriert, der schon vor seinem Regierungsantritt unter anderem die falsche Behauptung in Umlauf gebracht hatte, der erste schwarze Präsident der Nation, Barack Obama, sei nicht in den USA geboren worden und deshalb unrechtmäßig im Amt.

Wer konnte ahnen, dass vier Jahre später ein weiterer Aufstand weißer Nationalisten und Rassisten ausbrechen würde? Diesmal i...