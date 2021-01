Gegründet 1947 Sa. / So., 23. / 24. Januar 2021, Nr. 19

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Home sweet Home Eindrücke aus dem Büro nebenan Bernhard Spring Homeoffice galt lange als Ideal des modernen Schaffens: Wer daheim arbeitet, bemerkt nicht den Investitionsstau in der städtischen Infrastruktur, erspart dem Arbeitgeber Strom- und Wasserkosten und darf mit ein paar Überstunden sein schlechtes Gewissen darüber beruhigen, dass er während der Skype-Konferenz keine Hose trägt. Und es ist tatsächlich sehr erfüllend, die überzogen hohe Innenstadtmiete mal richtig abzuwohnen. Endlich wird das Esszimmer wirklich genutzt. Und dass die werte Gattin vis-à-vis arbeitet, schweißt neu zusammen. Aber dann ist nur eine Steckdose für die beiden Netzteile erreichbar. Und weil das Kind seine Arbeitsblätter aus dem Intranet herunterlädt, hakt es plötzlich in der Teams-Be...

