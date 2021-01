Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Landgasthäuser Alpenküche Allgäuer Königswinkel Wenn man schon nicht in Restaurants gehen darf, hier ein paar Appetithappen für später: Alpschnitzel auf Käsekruste gebacken mit Bratkartoffeln; geschmorte Kalbsbäckchen mit Kartoffelstampf; Kalbsrückensteak auf Kartoffelstampf; vegane Zucchinilasagne mit allerlei Gemüse; Spanferkel vom Hausgrill. Die Tour führt von den Königsschlössern im Ostallgäu bis nach Tirol. Im Landhotel Wiesbauer bei Füssen wird das Spanferkel serviert und zum Nachtisch Hollerküchlein. BR, 19.30 Uhr Re: Mit Anwälten für Klimaschutz Zehn Familien aus ganz Europa führen einen Prozess gegen die EU. »Green Deal« hin oder her, ihre Existenz sehen sie bedroht, weil faktisch zuwenig gegen den Klimawandel gemacht wird. Sie wollen sich nicht mehr mit Sonntagsreden abspeisen lassen. Recht haben sie – und die Anwälte machen was Vernünftiges. D 2020. Arte, 19.40 Uhr Das kurze Leben des Brian Jones L...

