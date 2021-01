Auf den Barrikaden von Subcomandante Markus

In Weimar demonstrieren wieder die Nasenfreiheitskämpfer und tanzen den Ordnungshütern auf deren Nasen herum. Es gibt in Thüringen bisher einen informellen Nichtangriffspakt der Sicherheitsorgane mit den Coronaleugnern. Anders als in Mittelfranken, dort bekämpften sich am Wochenende beide Seiten wie nach Anleitung aus dem Stadtguerillahandbuch.

Einem Bericht der Nürnberger Nachrichten zufolge besetzte die Polizei am Sonntag die Straßen und Gassen der Innenstadt und errichtete Barrikaden. Die Irren wichen der Söderwehr aus und tauchten in kleinen, mobilen Einheiten in Fürth und Erlangen auf. Dort gingen die regulären Einheiten zum Sättigungsangriff über, und die Grüppchen der Insurgenten wurden nacheinander aufgerieben: 410 Identitätsfeststellun...