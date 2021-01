In New York kennt keiner Uwe.

Alexander Osang (Jg. 1962), dem sich mit der »Wende« das Tor zur Welt weit geöffnet hatte, weil er als junger Ostreporter zum Spiegel gelangte und in New York und Tel Aviv akkreditiert war, hat ein Buch über seine Glanzzeit geschrieben: »Fast hell« (was auch immer die Kombination der zwei englischen Worte bedeuten mag!).

Man erwartet einen Roman, bis heraus ist, dass dem Buch die herkömmliche Struktur dafür fehlt: Anfang, Mitte und Ende. Nun dann. Schuster bleib bei deinen Leisten – Alexander Osang bleibt dabei. Sein Text ist locker geschrieben, ist erzählerisch und oft humorvoll. Dabei gespickt mit trefflichen Beobachtungen. Die Wendezeit wird beschworen, die Atmosphäre jener Zeit, die Aufregung, die Fülle von Möglichkeiten: Einen Freund des Erzählers namens Uwe (für Englischsprechende ei...