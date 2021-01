Fünfprozenthürde im Blick

Knapp zwei Monate vor der Landtagswahl am 14. März ringt der Landesverband der Partei Die Linke in Baden-Württemberg um mehr Sichtbarkeit im Einheitsbrei der täglichen Coronatickermeldungen. Mit ihren Themen findet die Partei außerhalb der – im Südwesten der Republik eher überschaubaren – Stammwählerschaft bislang nur begrenzt Gehör. Das hat mehrere Gründe. Der offensichtlichste ist die alles überschattende Pandemie. Die bürgerlichen Medien konzentrieren sich in ihrer wie üblich konsequent personalisierten Berichterstattung zudem fast ausschließlich auf das »Kopf-an-Kopf-Rennen« zwischen dem amtierenden Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) und der Spitzenkandidatin der CDU, Kultusministerin Susanne Eisenmann.

Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA vom 13. Januar sieht die Parteien der »schwarz-grünen« Regierungskoalition gleichauf bei 30 Prozent. Danach folgen AfD und SPD ebenfalls gleichauf mit je zwölf Prozent, die ...