Alleingelassen und angefeindet

Am Sonnabend sind 176 Flüchtlinge, größtenteils aus dem Senegal, auf der Kanareninsel Teneriffa in den Hungerstreik getreten. Gegenüber der Nachrichtenagentur Europa Press versicherten einige von ihnen, dass sie gültige Reisepässe sowie Verwandte auf dem spanischen Festland hätten. Obwohl sie im Besitz der notwendigen Dokumente seien, halte die Polizei sie regelmäßig an und hindere sie seit drei Monaten an der Weiterreise auf die Iberische Halbinsel.

Wie insgesamt rund 7.000 Flüchtlinge sind auch die Hungerstreikenden in Hotels untergebracht. Seit Monaten fehlt es angesichts der steigenden Anzahl auf den kanarischen Inseln ankommender Menschen an Beherbergungsplätzen. Erste Zahlen des neuen Jahres deuten darauf hin, dass sich die Situation nicht bald entschärfen wird. Bis vergangenen Freitag kamen 1.069 Flüchtlingen in 28 schiffbrüchigen Booten auf den Kanaren an, das sind doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum 2020. Im gesamten vergangenen Jahr erreich...