»Viele Maßnahmen täuschen bloß Aktivität vor«

Sie haben die Kampagne »Zero Covid« mit ins Leben gerufen. Darin fordern Sie einen strengeren Lockdown. Warum halten Sie den für nötig?

In Europa befinden wir uns im zehnten Monat der Pandemie, und offenkundig ist es den Regierungen nicht gelungen, das Virus zum Verschwinden oder auch nur unter Kontrolle zu bringen. Die »Flatten the curve«-Strategie (Abflachen des Infektionsverlaufs, jW) war von Anfang an falsch. Sie hat das Leben der Menschen dauerhaft eingeschränkt und konnte trotzdem nicht verhindern, dass Zehntausende gestorben und noch viel mehr erkrankt sind, mit nicht absehbaren Langzeitfolgen.

Ist es möglich, die Infektionen auf null zu senken?

In den Diskussionen hier wird gerne behauptet, Zero Covid sei ein utopisches Ziel. Dabei ist es in etwa einem Drittel der Welt Realität. Dann heißt es, das sei aber wirtschaftlich nicht zu verkraften. Allerdings hat etwa die chinesische Wirtschaft deutlich weniger unter der Coronakrise gelitten als die der EU ...