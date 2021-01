Auch nachts um drei

Er hat die Regierenden und die Mächtigen der alten und der neuen Bundesrepublik wie kein anderer zur Weißglut getrieben. Bernt Engelmann nannte in rund 50 Büchern Namen und Adressen zu Vermögen, die durch jahrhundertelange Schinderei auf feudalen Besitztümern oder durch Sklavenarbeit im Nazireich zusammengerafft worden waren. Das Publikum machte ihn mit mehr als 15 Millionen gedruckten Exemplaren zum lange Zeit erfolgreichsten Sachbuchautor deutscher Sprache. Er war seit seinem Bestseller-Erstling »Meine Freunde, die Millionäre« (1963) eine Institution. Und man reagierte empfindlich: Engelmann erhielt zum Beispiel 42 Verleumdungsklagen, als er 1974 in »Großes Bundesverdienstkreuz« die Industriellenseilschaft enttarnte, die den damaligen CDU-Vorsitzenden und Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz Helmut Kohl »erfunden« hatte – an der Spitze der ehemalige Chef eines »nationalsozialistischen Musterbetriebs«, der Linoleumfabrikant Fritz Ries. Der sagte einma...