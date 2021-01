Wut und Unverständnis

Noch arbeitet der kleine Friseursalon in Poznan. Aber die beiden Inhaberinnen sind stinksauer: »Wir haben durch die Einschränkungen die Hälfte unseres Umsatzes verloren«, erzählte die eine am Dienstag im jW-Gespräch. »Wir arbeiten nur noch für die Stromrechnung und das Finanzamt.« Dabei ist die Lage bei ihnen noch halb so schlimm, denn sie dürfen ihren Laden offenhalten, wenn auch unter verschärften Auflagen. Anderen Branchen geht es schlechter: Gastronomie, Hotellerie, Kulturbetriebe und Fitnessstudios sind seit Monaten geschlossen. Nach einem knappen Jahr der Einschränkungen pfeifen viele der Kleinselbständigen buchstäblich aus dem letzten Loch. Das hat auch Folgen für die Beschäftigung: Bei den unter 25jährigen – viele von ihnen arbeiten in der Hotel- und Tourismusbranche – stieg die Erwerbslosigkeit im dritten Quartal 2020 auf 13,5 Prozent; aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor.

Nun will eine Gruppe von Selbständigen den Coronamaßnahmen ganz offen tr...