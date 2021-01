Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Die wirtschaftliche Situation ist dramatisch« Preissystem in der Landwirtschaft schadet Milchbauern. Vorstoß zu »qualifiziertem Marktzugang«. Ein Gespräch mit Berit Thomsen Steffen Stierle Zum Jahreswechsel sind die Preise für Butter drastisch gesunken, weswegen die Milchbauern weiter unter Druck geraten. Was steckt hinter dem Rückgang? Diese Entwicklung ist kaum nachzuvollziehen, denn der Weltmarktpreis für Butter ist gerade gestiegen. Doch die Discounter haben selbst dieses Signal ignoriert. Dass die Molkereien die Preissenkung anstandslos akzeptiert haben, ist ein Skandal. Sie handeln nicht im Interesse ihrer Lieferanten. Viele Molkereien sind auf den Export ausgerichtet und wollen mit niedrigen Preisen auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig bleiben. Das ist der Hintergrund des Billigpreissystems. Welche Auswirkungen hat der Preisdruck auf den Höfen? Die wirtschaftliche Situation ist dramatisch, wie auch die anhaltenden Bauernproteste hierzulande überdeutlich zeigen. Der Milchpreis deckt ein Drittel der Kosten nicht. Das ist kein neues Phänomen, sondern eine seit Jahren andauernde Situation. Als kurzfristige Lösung hätten die Kontrakte geöffnet,...

Artikel-Länge: 3924 Zeichen

