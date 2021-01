Remis-King auf der Kellertreppe

Düster sieht es derzeit für den Drittligisten KFC Uerdingen 05 aus. Investor und Präsident Michail Ponomarev hatte vorige Woche offiziell seinen Abgang erklärt, womit von Verein und Profiabteilung frühestens im Sommer gerechnet worden war. Ponomarevs Blütenträume von einem Aufstieg des KFC in die 2. Bundesliga waren in den letzten Spielzeiten immer wieder geplatzt. Vier Trainer wurden zwischen 2019 und 2020 angeheuert, und auch den mit großen Erwartungen beladenen Sportdirektor Stefan Effenberg hielt es nur weniger als acht Monate im schönen Krefeld. Nun wird schon von Uerdingen (derzeit im Mittelfeld der Tabelle) als erstem Abstiegskandidaten gemunkelt, da bis zum 21. Januar alle Drittligisten ihre Liquiditätslücken geschlossen haben müssen. Eine erneute Lizenz für die 3. Liga scheint für den KFC in weiter Ferne, es sei denn, eine gleichnamige Frittierhähnchenimbisskette od...