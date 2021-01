Mehr Mitbestimmung verlangt

Von manchen werden sie begrüßt – von anderen abgelehnt: die Rufe nach einer Pflicht zur Heimarbeit in der Coronakrise. Am Montag hat die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) dazu Stellung bezogen und diesen Forderungen eine Abfuhr erteilt. Er habe die Diskussion darüber und über einen »Lockdown« der Industrie »nicht wirklich verstanden«, sagte IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis am Montag in der Jahrespressekonferenz der Gewerkschaft. In vielen Bereichen sei die Arbeit von zu Hause nicht möglich. Als Beispiel führte er die Pharmaindustrie an; dort sei die Forderung »ein bisschen weltfremd«. Außerdem seien in den Branchen Chemie und Pharma die Sicherheitsstandards so hoch, dass die Gefahr, sich im Betrieb mit dem Virus zu infizieren, eher geringer sei als vor den Werktoren. Auch wenn die Gewerkschaft die Homeofficepflicht ablehnt, ruft sie alle Unternehmen auf, »radikal zu prüfen, welche Bürobeschäftigten wirklich noch im Betrieb sein müssen...