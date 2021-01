Neues aus dem Misanthropozän

Ich habe mich immer über Fanklubs mokiert, über den Conny-Froboess-, den Opel-Manta- oder den Rudi-Völler-Fanklub zum Beispiel. Aber jetzt bin ich selbst ein »Fan-Man« geworden, vielleicht aus Altersdebilität: Ich bin in den Sir-David-Attenborough-Fanklub eingetreten. Und weil ich schon mal dabei war, bin ich auch gleich noch Mitglied in einem Elefanten-, einem Bären- und einem Flughundefanklub geworden. In allen vier sammeln sich Tierschützer mit einem besonderen Interesse an einem Tier – oder eben an dem englischen Tierfilmer Attenborough, der uns im Fernsehen so schöne Tiergeschichten erzählt. Wie einst Bernhard Grzimek im Westen und Heinrich Dathe im Osten, nur intelligenter und mit modernster Technik. Kürzlich hat Attenborough ein Buch veröffentlicht, darin geht es um alle Tier- und Pflanzenarten der Welt, die unbedingt gerettet werden müssen.

Die Schimpansenforscherin Jane Goodall hat ein ähnliches »Statement« veröffentlicht. Beide, so schlagen ihre ...