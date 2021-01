Konstruierte Beziehung

Über den Aufstieg und Niedergang »progressiver Regierungen« in Lateinamerika in den vergangenen zwei Jahrzehnten ist viel geschrieben worden. Der Soziologe Klaus Meschkat möchte sich auf von ihm ausgemachte »innere Gründe« des Niedergangs konzentrieren. Da er schon seit Jahrzehnten sowohl zu Lateinamerika als auch zur Kommunistischen Internationale (KI) forscht, durfte man auf seinen Diskussionsbeitrag gespannt sein. Seine nur wenig relativierte zentrale These: Das »Erbe des Staatssozialismus« ist für die Schwächung der Linksregierungen in Lateinamerika verantwortlich.

Das schmale Buch zerfällt in zwei Teile. Im ersten analysiert Meschkat den Einfluss der Oktoberrevolution auf Lateinamerika und die Entstehung der dortigen kommunistischen Parteien. Meschkat beschreibt den sukzessiven Niedergang von parteiinternen Diskussionen und die abrupten Wendungen der KI, die zu Empfehlungen der Selbstauflösung kommunistischer Parteien führten. Selbstisolierung, Einflu...