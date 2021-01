Tauerngold und Kreislaufwirtschaft

Am westlichen Ende der Alten Donau, in einem Wasserpark genannten Totarm, beobachteten Herr Groll und der Dozent ein Naturschauspiel. Dutzende Wasservögel versuchten, durch andauerndes Im-Kreis-Schwimmen das Zufrieren der letzten offenen Wasserstelle zu verhindern.

Was Herrn Groll an dem Geschehen so beschäftige, dass er ihn den weiten Weg nach Floridsdorf kommen ließ, fragte der Dozent.

»Ich habe Sie gebeten, mit mir diese Szene zu betrachten, weil sie, wie mir scheint, ein perfektes Spiegelbild der österreichischen Politik abgibt«, erwiderte Herr Groll. »Die Dinge drehen sich im Kreis.«

»Ich höre«, sagte der Dozent.

»Nehmen wir nur den parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu Straches legendärem Ibiza-Video, das keineswegs eine »b’soffene G’schicht« war, sondern ein detailliertes Putschszenario, das beschreibt, wie aus der Zweiten Republik eine faschistoide Orban’sche Zwillingsrepublik entstehen sollte – mit der Übernahme der größten Boulevardzeitungen, ...