Schuldenerlass angepeilt

Die ohnehin klammen Kommunen werden seit Monaten durch die Folgen der Coronapandemie weiter belastet. An allen Ecken und Enden wird gekürzt. Nun bringt Finanzminister Olaf Scholz (SPD) erneut einen Schuldenerlass ins Spiel. Doch in wohlhabenden Regionen der BRD stößt der Vorschlag erwartungsgemäß auf Widerstand. »Zwei Drittel der öffentlichen Investitionen werden in Deutschland von den Kommunen getätigt, dafür brauchen sie die finanzielle Kraft«, hatte Scholz am Sonnabend argumentiert. Die Städte und Gemeinden sollten daher entlastet werden. Für jene, die mit besonders großen Lasten aus der Vergangenheit zu kämpfen haben, will der SPD-Kanzlerkandidat eine »Stunde Null« – also einen Schuldenerlass.

Bereits im vergangenen Mai hatte Scholz einen sogenannten Altschuldenfonds ins Spiel gebracht, durch den hochverschuldete Kommunen entlastet werden sollten. 57 Milliarden Euro aus den Bundes- und Landeshaushalten sollten zu diesem Zweck in die lokalen Etats umver...