Berliner Linke hält an Kurs fest

Die bisherige Spitze der Berliner Linkspartei sitzt offenbar fest im Sattel. Beim Parteitag am Sonnabend wurde die Landesvorsitzende von Die Linke, Katina Schubert, mit 132 von 162 abgegebenen Stimmen im Amt bestätigt, das sie seit 2016 führt. Als stellvertretende Vorsitzende wurden Sandra Brunner, Pascal Meiser und Tobias Schulze ebenfalls wiedergewählt. Der Parteitag fand größtenteils online statt. Gewählt wurde jedoch durch die Mitglieder in den Geschäftsstellen der Partei. Die Kandidatinnen und Kandidaten sprachen per Livestream zu ihrem Publikum.

In ihren Redebeiträgen betonten Schubert sowie Klaus Lederer, Kultursenator und Spitzenkandidat für die kommende Abgeordnetenhauswahl, wie sehr sie den Kampf von Mieterinnen- und Mieterbewegungen gegen Verdrängung und Immobilienhaie unterstützen würden. So wollen Schubert wie Lederer nach eigener...