Gegründet 1947 Sa. / So., 16. / 17. Januar 2021, Nr. 13

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Das A mit anderen Augen Aufschlussreiche Anekdoten: Der Germanist Matthias Heine hat eine »Weltgeschichte des Alphabets« geschrieben André Weikard Was der Großbuchstabe A mit einer ägyptischen Kuh zu tun hat, woher der Schriftzug auf der Kerrygold-Butter kommt und warum Hitler die deutsche Fraktur verbieten ließ, die sich ahnungslose Neonazis bis heute tätowieren lassen, erklärt der Germanist und Sprachkolumnist Matthias Heine in seinem Büchlein »Das ABC der Menschheit«. Zugegeben, vieles von dem, was da auf 256 kleinformatigen Seiten diskutiert wird, ist Nerdkram. Ob das erste Alphabet der Welt vor rund 4.000 Jahren in der untergegangenen Stadt Ugarit oder der untergegangenen Stadt Byblos notiert wurde oder ob ein bestimmter Nebenstrang des Arabischen das Altägyptische oder eine phönizische Schrift zum Vorbild hatte, bringt vermutlich nur linguistisch interessierte Kätzchen zum Schnurren. Dass die Erfinder des Alphabets aber keine Gelehrten, sondern semitische Bauarbeiter, Soldaten oder Händler waren, die das ausgeklügelte System der Hieroglyphen mit ihren Hunderten Schriftzeichen schlicht nicht beh...

Artikel-Länge: 4024 Zeichen

