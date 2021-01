Gegründet 1947 Sa. / So., 16. / 17. Januar 2021, Nr. 13

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Farbe bekennen Der neue CDU-Vorsitzende stellt sich den Fragen Jetzt schnell vors Mikro. Der neue CDU-Vorsitzende stellt sich den ­Fragen von Tina Hassel und Rainald Becker. Sicher ist: Es wird ein Mann. Und sicher ist auch: Sollte sich die Krise verschärfen, wird bürgerliche Herrschaft vor nichts zurückschrecken, egal, wer vorsitzt. D 2021. Das Erste, Sa., 20.15 Uhr Arrival Ufos landen an zwölf Orten der Erde. Sprachwissenschaftlerin Dr. Banks wird vom US-Militär beauftragt, die Aliensprache zu entschlüsseln und aufzuklären, mit welcher Absicht die fremden Wesen zur Erde gekommen sind. Banks Erkenntnisse eilen, denn das chinesische Militär befürchtet, dass die Aliens feindliche Invasoren sind. Der Film ist recht gelungen und nicht unintelligent im Plot. USA/CDN 2016. Vox, Sa., 20.15 Uhr Das Ding aus einer anderen Welt Klassiker. Und es geht nicht um Friedrich Merz, wie der Titel vielleicht suggerieren mag. Die Antarktis im...

