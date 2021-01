»Es hat nichts gebracht, außer kurz Angst zu schüren«

Auf Twitter haben Sie den Sturm auf das Kapitol in Washington vom 6. Januar als »Putschversuch von rechts« bezeichnet. Worauf basiert Ihre Einschätzung?

Wir beobachten politische Prozesse und rechte Gruppen in Internetforen wie »8kun«. Durch Charlottesville und andere Vorkommnisse wissen wir, wie die »Alt-Right« faschistische, antisemitische, rassistische und antifeministische Positionen beziehen kann, ohne dass sie dafür gemaßregelt wird. Das, was in Washington passiert ist, war abzusehen.

Es heißt, US-Präsident Donald Trump habe zu der Aktion aufgerufen. Wäre etwas Vergleichbares in der BRD möglich?

Dass in Deutschland ein Staatsoberhaupt dazu aufrufen würde, halte ich im Moment noch für unmöglich. Ein Mob, der Südstaatenflaggen schwenkend das Kapitol stürmt: Das wäre, als würden in Frankreich Royalisten den französischen Präsidentenpalast stürmen und fordern, dass der Nachfahre von Napoleon III. wieder die Macht ergreifen solle.

Gibt es für die Rechte hier...