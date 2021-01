Milliarden für Agroindustrie

Seit den 1990er Jahren richtet die Europäische Union ihre »Gemeinsame Agrarpolitik« (GAP) danach aus, den Landwirtschaftssektor der Mitgliedstaaten fit für die Konkurrenz auf den Weltmärkten zu machen. Größere Höfe, effizientere Produktionsabläufe, billigere Produkte – diesen Zielen hat sie sich mit ihrem Subventionsgeld verschrieben. Zu den Folgen der Forcierung des agroindustriellen Modells zählen neben dem Bauernsterben vor allem immense Umweltschäden.

Das konnte auch die EU nicht länger vollständig ignorieren. Darum zahlte sie das Geld in der letzten GAP-Periode, die von 2014 bis 2020 dauerte, nicht mehr ausschließlich nur pro Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche aus. Einige Fördersummen band Brüssel auch an Ökoauflagen. Das hielt der 2018 veröffentlichte Entwurf der EU-Kommission für den Förderzeitraum von 2021 bis 2027 wieder so fest. Aber für einen sogenannten Green New Deal, der »eine umfassende Antwort auf die Herausforderungen nachhaltiger Lebe...