Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kleine Brötchen backen Neue US-Regierung wird versuchen, Russlands neuen Einfluss im Südkaukasus zu hintertreiben – mit deutscher Hilfe? Reinhard Lauterbach Thomas de Waal ist nicht irgendein Autor. Der Brite ist einer der besten Regionalspezialisten, wenn es um den Südkaukasus geht. Sein Buch »Black Garden« (2003) zur Geschichte des Karabach-Konflikts gilt als Standardwerk. Derzeit arbeitet er bei der europäischen Niederlassung der US-amerikanischen Carnegie-Stiftung. Der aktuelle Direktor dieser Stiftung, William Burns, ist von der künftigen US-Regierung als CIA-Chef vorgesehen. Das heißt: Was de Waal öffentlich sagt, ist mehr als die Privatmeinung eines Gelehrten. Er steckt mittendrin im Netzwerk zwischen Wissenschaft, Politikberatung und US-Geheimdiensten. Im Dezember äußerte er sich im US-Propagandasender Radio Liberty über die geopolitischen Konsequenzen der im November unter russischer Vermittlung erzielten Waffenruhe. Sein nüchternes Fazit: Russland habe im Moment im Südkaukasus die Fäden in der Hand. Im Grunde brauche es Armenien schon gar nicht mehr, weil es mit seiner Friedenstruppe in Berg-Karabach...

Artikel-Länge: 3298 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen