Medienwirksames Engagement

Jack Ma hat früh angefangen, seine bemerkenswerten Geschäftserfolge um gesellschaftliches Engagement zu ergänzen. Bereits 2006 startete Alibaba ein Programm, das mittellosen Müttern in der Volksrepublik Zugang zu Fortbildungen und zu Anschubfinanzierungen gewährte, mit denen sie sich als Onlineunternehmerinnen selbständig machen konnten. Im Dezember 2011 gründete Alibaba die Alibaba Foundation, die jedes Jahr 0,3 Prozent des Konzernumsatzes erhalten soll. Sie fördert unter anderem die schulische Bildung in ländlichen Regionen und setzt sich für Umweltbelange ein.

Im Dezember 2014, drei Monate nach Alibabas erfolgreichem Börsengang in New York, gründete Ma zusätzlich die Jack Ma Foundation. Sie hält Anteile an Alibaba, deren Wert sich Ende 2019 auf 4,6 Milliarden US-Dollar belief. Die Stiftung widmet sich ebenfalls dem E...