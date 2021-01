Schutzlos an Bord

Die Worte waren deutlich: Die in Genf ansässige Internationale Arbeitsorganisation (ILO) der Vereinten Nationen hatte vor Weihnachten die Staatsregierungen scharf für das Verhalten während der Coronapandemie gegenüber den Seeleuten der Handelsschifffahrt und der Fischerei gerügt. Darauf hat am Jahresende die globale Transportarbeitergewerkschaft ITF in einer Erklärung hingewiesen.

Wie mehrfach in jW berichtet, müssen weltweit Hunderttausende Seeleute vertragswidrig lange arbeiten sowie auf Urlaub, Heimreise, Landgänge oder medizinische Versorgung ganz oder teilweise verzichten: Wegen der Covid-19-Pandemie blockieren etliche Staaten fällige Mannschaftswechsel, errichten Gesundheits- oder Grenzschutzbehörden unzumutbare Hürden. Und obwohl dieses Problem seit Monaten weltweit Aufsehen erregt, ist eine grundsätzliche Änderung bislang nicht in Sicht. Zahlreiche Appelle, Seeleute wegen ihres unermüdlichen Einsatzes für globale Versorgungssicherheit als »systemre...