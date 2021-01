Businesspunk des Tages: Markus Duesmann

Er hatte seine eigene Kapelle: Children of the Industrial Revolution. Er war Punk. Der Neo-Audi-Boss Markus Duesmann (51) kokettiert mit seinem Interimsrevoluzzerimage. Das wirkt. Er sei »unprätentiös«, sogar »nahbar«, meinen Managerkollegen, wie die Wirtschaftswoche in ihrer aktuellen Nummer zu berichten weiß.

Bei Duesmann steht viel auf dem Zettel. Er will die E-Mobilität forcieren, richtig zackig. In zehn bis 15 Jahren sollen keine Verbrenner mehr unter dem Logo der vier Kringeln laufen. Originell ist er damit nicht. Bei der Namenswahl seiner e-mobilen Entwicklertrup...