Museveni macht immer weiter

Als Yoweri Museveni im Januar 1986 mit seiner Rebellenmiliz National Resistance Army in Ugandas Hauptstadt Kampala einmarschierte und sich zum Präsidenten aufschwang, war Robert Kyagulanyi noch keine vier Jahre alt. Seitdem hat der inzwischen 76jährige Museveni zweimal die Verfassung ändern lassen, um an der Staatsspitze bleiben zu können. Kyagulanyi, in Uganda unter seinem Künstlernamen Bobi Wine als Reggaemusiker zum Star aufgestiegen, will den Langzeitherrscher nun bei den Präsidentschaftswahlen am Donnerstag herausfordern. Ernsthafte Chancen räumt ihm jedoch kaum ein Beobachter ein. Zu fest liegt die Macht in den Händen Musevenis, der seinen Kontrahenten während des Wahlkampfes ausgiebig von Polizei und Militär drangsalieren ließ.

Erstmals verhaftet worden war Kyagulanyi bereits Anfang November – unmittelbar nachdem er seine Kandidatur offiziell bei der Wahlbehörde hatte registrieren lassen. Seitdem kamen etliche kurzzeitige Festnahmen hinzu, oft begrü...