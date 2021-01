Freiheit erkämpft

Im Todestrakt kennt man Roderick Johnson noch unter seinem Spitznamen Rody. Bis Dezember 2020 hatte er 23 Jahre seines Lebens in Pennsylvania in einer Todeszelle gesessen. Ursprünglich war er zusammen mit einem angeblichen Mittäter angeklagt worden wegen zweifachen Mordes im Zusammenhang mit einem Drogengeschäft, bei dem etwas schiefgelaufen war. 1996 sollten sie die beiden Cousins Damon und Gregory Banks in Reading, Pennsylvania, getötet haben. Dafür wurden sie 1997 verurteilt, das Urteil aber später von einem Richter aufgehoben, um es neu zu verhandeln. In diesem zweiten Prozess im Jahr 2013 wurden Rody und sein Mitangeklagter jedoch erneut schuldig gesprochen und beide wieder zum Tode verurteilt.

Am 12. August 2019 legte Rody zum wiederholten Male Rechtsmittel gegen seine Verurteilung ein. Die Todesstrafe gegen seinen Mitangeklag...