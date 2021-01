Gegen Erdogans Kommissar

In Istanbul reißen die Proteste gegen die von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zu Jahresbeginn verfügte Einsetzung seines Parteifreundes Melih Bulu als Rektor der renommierten Bogazici-Universität nicht ab. Erstmals seit der Militärdiktatur vor 40 Jahren sei ein von außerhalb des Universitätskollegiums kommender Rektor per Dekret eingesetzt worden, kritisierten in ihre Talare gekleidete Dozenten am Freitag vor dem Rektoratsgebäude der Bogazici-Universität. »Wir akzeptieren das nicht, wir geben nicht auf«, beendeten die Wissenschaftler ihre von minutenlangem Applaus von Studierenden bedachte Erklärung.

Besondere wissenschaftliche Leistungen kann der 50jährige Bulu nicht vorweisen. Im Gegenteil: Wegen seiner Doktorarbeit sah er sich mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Dafür punktet das langjährige Mitglied der islamistischen Regierungspartei AKP, das sich 2015 erfolglos für ein Parlamentsmandat beworben hatte, mit politischer Zuverlässigkeit im Sinne Erd...