Milchbauern in Not

Jetzt ist es raus: Die vermeintlichen Zugeständnisse des Lebensmitteldiscounters Aldi an die Milchbauern Ende 2020 waren nichts als heiße Luft: Um satte 56 Cent pro Kilogramm Butter geht das Entgelt zurück, das die Bauern von den Supermärkten bekommen, wie der Verband der Milcherzeuger Bayern (VMB) am Dienstag mitgeteilt hatte. Der Handel prügle »die Preise in den Keller«, so der Vorwurf.

Mit Weltmarktentwicklungen lässt sich der Preissturz nicht rechtfertigen. Schließlich hatte die internationale Handelsplattform Global Dairy Trade Anfang der Woche bekanntgegeben, dass die Butterpreise seit Mitte Dezember international um 7,2 Prozent gestiegen seien. Der drastische Rückgang hierzulande ist Ausdruck eines enormen Machtu...