Ohne Rücksicht auf Menschenleben

Der Beginn der Legislaturperiode der neuen Nationalversammlung fällt nicht nur in Zeiten einer politischen Krise im Land. Auch die venezolanische Wirtschaft liegt in Folge der brutalen US-Sanktionen am Boden. Die Inflation galoppiert – die rechte Opposition um Juan Guaidó sprach am Mittwoch gar von einer 3.713prozentigen Devaluierung der venezolanischen Währung im Vergleich zum Vorjahr. Zudem brach der Export von Erdöl drastisch ein. In der Folge fehlen der venezolanischen Regierung wichtige Einnahmen.

Wie aus Dokumenten des staatlichen Erdölkonzerns PDVSA hervorgeht, aus denen am Montag die Nachrichtenagentur Reuters zitierte, exportierte Venezuela im vergangenen Jahr 376.500 Barrel pro Tag weniger als 2019. Insgesamt wurden 2020 täglich nur 626.534 Barrel Rohöl und weiterverarbeitete Produkte ausgeführt – 37,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor und so wenig wie seit 77 Jahren nicht mehr.

Grund für den Einbruch sin...