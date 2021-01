Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Wege aus dem ­Sanierungsstau Geld, wir wissen es, ist genug da. 138 Milliarden Euro müsste Deutschland in den nächsten zehn Jahren investieren, um die Straßen und Brücken zukunftsfähig zu machen. Dazu kommen noch hohe Kosten, um ältere Gebäude energetisch zu sanieren. Neue Ideen können helfen, die Infrastruktur kostengünstig fit zu machen. Aber auch alte Ideen wie Enteignung und Revolution. Die Milliardäre werden noch auf ihrem Geld sitzen bleiben, wenn unter ihnen der Asphalt nachgibt. Denn es geht ihnen ums Prinzip. Das sollten wir nie vergessen. D 2020. Arte, 19.40 Uhr Trump und das FBI Was steckt hinter dem erbitterten Machtkampf zwischen Donald Trump und der mächtigen Sicherheitsbehörde seit 2015? Die Doku verspricht, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Phoenix, 20.15 Uhr Monitor: Berichte zur Zeit Nun wissen es alle: Der Shutdown in Deutschland wird ...

Artikel-Länge: 2683 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen