Teheran macht weiter Druck

Der Iran fährt fort, den Druck auf die westlichen Vertragspartner zu erhöhen, um sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem 2015 geschlossenen Wiener Abkommen zu veranlassen. Am Dienstag erklärte der Sprecher der nationalen Atomenergiebehörde, Behrus Kamalwandi, dass sein Land nötigenfalls technisch in der Lage wäre, Uran auf einen Reinheitsgrad von 40 bis 60 Prozent anzureichern.

Für die Herstellung von Nuklearwaffen wäre eine Anreicherung auf etwa 90 Prozent erforderlich. Darauf hat der Iran jedoch schon vor Jahrzehnten im Rahmen des Atomwaffensperrvertrags verzichtet. Einer der stellvertretenden Außenminister, Abbas Araghchi, bekräftigte am Montag, dass sich durch die jüngsten Schritte seines Landes nichts an dessen grundsätzlicher Haltung geändert habe. »Atomwaffen haben weder Platz in den religiösen Überzeugungen Irans noch in unserer Verteidigungs- und Sicherheitsstrategie.«

Der Iran hatte am Montag die Wiederaufnahme der 20prozentigen Anreicheru...