Mit List und Geduld

Ehren-, Lob- und Anerkennungsepisteln für die Arbeit von Hermann Klenner gibt es sonder Zahl.¹ Aus seiner eigenen Feder wissen wir, wie ihm mitgespielt wurde², und wir wissen auch um die Zustände in der DDR in einer Zeit, »da man mehr List und Zeit aufbringen musste, um seine kleinen Wahrheiten auch gedruckt zu sehen, als sie zu entdecken«.³ Kleinere und größere Geister haben dessen ungeachtet an Klenner ihr Mütchen zu kühlen versucht⁴, weltweite Anerkennung und fachlichen Respekt für den Rechtsphilosophen haben sie damit freilich nicht abzuhalten vermocht.

Ein Produktivkraftwerk

Ja, auch Hermann Klenner hat vor 1945 »Deutschland, Deutschland über alles, / Über alles in der Welt« geschrien und ist als 18jähriger »für Führer, Volk und Vaterland« in den Krieg gezogen. Als er nach dem Ende des Verbrecherregimes zu begreifen begann, wozu er als Gefreiter einer Granatwerferkompanie und als zum »Führergeburtstag« rekrutiertes NSDAP-Mitglied beigetragen hatte, da ...