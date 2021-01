Gieß, Cohrs

Konrad Wolfs Lebensthema, das Verhältnis von Russen und Deutschen, griff er 1976/77 in seinem Film »Mama, ich lebe« nochmals auf. Er erzählte von vier deutschen Kriegsgefangenen, die die Seiten wechseln und in der Sowjetarmee kämpfen, unter ihnen der Theologiestudent Kuschke, den sein Streben nach Wahrheit zu sozialistischen Gedanken führt. Mit dieser, seiner ersten Filmrolle verankerte sich Detlef Gieß, der am Dienstag 70 Jahre alt wurde, in der deutschen Filmgeschichte. Bis 1988 war er eine wichtige Stütze im Potsdamer Hans-Otto-Theater und übernahm große Fernsehaufgaben, solange der DFF existierte, etwa als Jenaer Glastechniker Otto Schott in »Die gläserne Fackel« und als eindrucksvoller Bösewicht in der Karl-May-Adaption »Das Buschgespenst« (1986, gerade im Vorweihnachtsprogramm wiederholt). Schon bei der Defa hatte Gieß Stars wie Pierce Brosnan die deutsche Synchronstimme gegeben, und bis heut...