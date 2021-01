Whistleblower festgesetzt

Seit mehr als fünf Monaten sitzt Jonathan Taylor in Kroatien fest. Der 51jährige darf das Land nicht verlassen, sein Reisepass wurde eingezogen. Taylor arbeitete als Anwalt für die niederländische Holding SBM ­Offshore NV – bis er 2014 Schmiergeldaffären seines »Arbeitgebers« öffentlich machte. Nun fordert Monaco seine Auslieferung.

Am 30. Juli wurde Taylor am Flughafen von Dubrovnik von der kroatischen Polizei bei der Einreise verhaftet, als er mit seiner Frau und den drei Kindern Urlaub an der Adria machen wollte. Nach fünf Tagen wurde er gegen eine Kaution von 15.000 Euro zwar wieder auf freien Fuß gesetzt, muss sich aber seitdem zweimal die Woche bei der Polizei in Dubrovnik melden. Das berichtete am Sonnabend die investigative niederländische Wirtschaftsseite Follow the Money (FTM).

SBM Offshore baut weltweit Anlagen für die Erdgas- und Ölindustrie auf hoher See und ist auf dem Gebiet Marktführer. Eine Position, die der Konzern offenbar erreichte, in...