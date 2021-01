Impfstofffreie Zone

In der Ukraine verschiebt sich der Beginn des Impfprogramms gegen das Coronavirus mindestens bis ins Frühjahr. Und auch dann wird zunächst maximal Impfstoff für eine knappe Million Menschen geliefert werden. Dieses Bild kristallisiert sich nach mehrmonatigen hektischen und widersprüchlichen Aktivitäten der Kiewer Regierung heraus.

Bislang können die ukrainischen Behörden einzig einen Vertrag über die Lieferung von insgesamt 1,93 Millionen Dosen für eine Zweifachimpfung des Vakzins der chinesischen Firma Sinovac vorweisen. Das berichtete das Portal strana.ua am vergangenen Mittwoch. Das Präparat soll demnach in zwei Tranchen geliefert werden, von denen die erste 30 Tage nach der Zulassung des Impfstoffs in China erfolgen soll. Ob die Lieferung dann tatsächlich so läuft wie vereinbart, ist nicht klar. Denn der Ende 2020 bekanntgewordene Vertrag zwischen der ukrainischen Agentur für den Import von Medikamenten und dem chinesischen Hersteller sieht vor, dass d...