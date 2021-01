»Argumentation des Konzerns ist kurzsichtig«

Die Funke-Mediengruppe will ihr Druckzentrum in Erfurt Ende 2021 schließen. Betriebsrat und Verdi haben die Geschäftsführung aufgefordert, die Gründe dafür zu erläutern. Wie ist der aktuelle Stand der Gespräche?

Ende vergangenen Jahres gab es einen Briefwechsel mit der Konzernführung, in dem wir diese aufforderten, an den Verhandlungstisch zu kommen, um ihre Entscheidung für die Schließung zu erläutern. Dem wurde nicht nachgegangen, da – so die Antwort – das örtliche Verhandlungsteam diese Aufgabe bereits sehr gut erfülle. Wir haben uns damit nicht zufriedengegeben und in einem weiteren Brief aufgezeigt, warum die Schließung aus unserer Sicht keinen Sinn ergibt. Das hat gewirkt. Der letzte Stand ist nun, dass beim nächsten Gesprächstermin am 15. Januar erstmalig der Geschäftsführer Christoph Rüth aus Essen kommen wird, um sich zu erklären.

Welche Gründe nennt die Funke-Mediengruppe für die Schließung?

Die veraltete Technik am Standort wird regelmäßig angefüh...