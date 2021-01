»Die Pandemie hat die Fragmentierung aufgezeigt«

Die spanische Regierung aus dem sozialdemokratischen PSOE und der linken Unidas Podemos hat in den vergangenen Monaten mehrere Maßnahmen zur Armutsbekämpfung beschlossen. Traditionell benachteiligte Gruppen wie Migranten oder Roma blieben aber außen vor. Ist Podemos mittlerweile eine Partei der Mittelschicht?

Es gibt keine Partei, die sich für diese Gruppen einsetzt. Sie sind die Vergessenen. Viele Hindernisse finden sich auf der strukturellen Ebene, die bislang von niemandem angegangen worden sind. Was zum Beispiel das Thema Wohnen angeht, so leben bei den benannten Gruppen häufig viele Menschen unter einem Dach und teilen sich den ohnehin knappen Raum. Offiziell haben sie ein Dach über dem Kopf, sind also nicht wohnungslos und bekommen keine entsprechende Hilfe. Dennoch ist ihre Situation unwürdig.

Migrantengruppen haben in der Krise überrascht, weil sie trotz Ausgangssperre für ihre Rechte demonstriert haben und so zu einem sichtbaren politischen Akteur ...