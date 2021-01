Freund und Helfer von Faschisten

Nachdem in Österreich Mitte Dezember ein größeres Waffenlager ausgehoben worden war, ist nun offenbar zumindest die Herkunft eines Teils des gefundenen Arsenals geklärt. Wie die Kronen­zeitung am Freitag berichtete, wurde ein Mitarbeiter des niederösterreichischen Landeskriminalamtes vom Dienst suspendiert, da er im Verdacht steht, erhebliche Mengen Munition an Neonazis verkauft zu haben. Die Polizei bestätigte den Bericht.

Laut der Tageszeitung Standard vom Freitag soll der Beamte in engem Kontakt mit dem einschlägig vorbestraften Neonazi Peter B. gestanden haben. Der 53jährige B. war Mitte Dezember im Rahmen einer großangelegten Aktion festgenommen worden. Laut Behörden sollen er und weitere bekannte Neonazis am Aufbau einer bewaffneten Miliz in Deutschland gearbeitet haben. Bei Hausdurchsuchungen konnten die Ermittler 76 voll- oder halbautomatische Waffen, 14 Pistolen und Revolver, sechs Handgranaten sowie Sprengstoff sicherstellen. In einer Halle in Ni...