Die schwerste Prüfung

Nicht nur bei der SPD beherrscht man die Kunst, sich schlechte Umfrageergebnisse schönzureden. Auch die FDP-Spitze ist vom Fach. Parteichef Christian Lindner sagte am Montag gegenüber dpa, die Ausgangslage vor der Bundestagswahl im September sei für seine Partei sogar besser als 2017. Damals kam die FDP auf 10,7 Prozent; aktuell liegt sie in Umfragen zwischen fünf und acht Prozent. Wenn man den Umstand berücksichtige, »dass wir uns in der schwersten Prüfung nach dem Zweiten Weltkrieg befinden und es eine starke Dominanz des Regierungshandelns gibt«, so Lindner, sei das eine »exzellente Ausgangsba...