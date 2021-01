Gegründet 1947 Sa. / So., 2. / 3. Januar 2020, Nr. 1

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Die Insel der besonderen Kinder Jacob findet Hinweise auf einen magischen Ort, der als Insel der besonderen Kinder bekannt ist. Alles wird noch mysteriöser, als er die Bewohner, ihre Fähigkeiten und ihre mächtigen Feinde kennenlernt. Fantasyabenteuer von Regisseur Tim Burton. USA/GB/B/CDN 2016. Sat.1, Sa., 20.15 Uhr Das Fenster zum Hof Nach einem Unfall ist der Fotoreporter Jeff Jefferies an den Rollstuhl gefesselt. Eines Nachts hört er einen Schrei. Und damit beginnt eine überaus klassische, klaustrophobische Geschichte, die wir uns auch ruhig ein weiteres Mal ansehen können. Mit James ­Stewart. USA 1954. NDR, Sa., 21.50 Uhr Amistad – Das Sklavenschiff Auf dem spanischen Sklavenschiff »La Amistad« bricht 1839 vor der Küste Kubas eine blutige Rebellion aus. Angeführt von dem charismatischen Cinque können sich die Gefangenen von ihren Ketten befreien. USA 1997. One, Sa., 22.30 Uhr Tschick Eine Reise in Weite: Während die Mutter in einer...

Artikel-Länge: 2907 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen