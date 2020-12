Bogotá City Blues

Einen wunderschönen guten Morgen! Am Sonntag war die Hölle los in Bogotá. Am Abend stand das Rückspiel des Meisterschaftsfinales der Liga Betplay 2020 auf der Tagesordnung. Die Saison des Torneo Apertura war wegen der Katastrophenseuche auch in Kolumbien eine irreguläre. Am 10. März war der Spielbetrieb abgeblasen und erst am 18. September wieder aufgenommen worden. Als alle 20 Klubs der Primera División einmal gegeneinander gekickt hatten, stand Independiente Santa Fe mit drei Punkten Vorsprung an der Spitze. Die ersten acht qualifizierten sich für die Playoffs.

Die Rot-Weißen von Santa Fe, auch Roter Express genannt, schafften es bis in die beiden Finals. Sie wurden bislang neunmal Meister und sind eins von noch drei Teams, die nie aus der kolumbianischen Profiliga abgestiegen sind. Die Herren (1948) und die Damen (2017) des Klubs waren jeweils die ersten kolumbianischen Profimeister der Sportart.

Ebenfalls in die Finals scha...