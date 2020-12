Sprengstoff und Minen im Keller

Der mutmaßliche Organisator des Mitte Dezember in Österreich von Ermittlern ausgehobenen größeren Waffenlagers hortete noch mehr Munition, Sprengmittel und Waffen als bisher bekannt. Am Dienstag vergangener Woche hatten in Niederösterreich zwei weitere Hausdurchsuchungen stattgefunden. Dabei waren Ermittler des österreichischen Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) in einem Kellerabteil des einschlägig vorbestraften Neonazis Peter B. auf unter anderem zwei Kilogramm TNT, zwei Handgranaten, vier Antipersonenminen,...