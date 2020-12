Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Politik statt Protest Seit über zwei Jahren demonstrieren weltweit Hunderttausende fürs Klima. Doch drei junge deutsche Aktivisten entschieden sich im letzten Jahr für einen Seitenwechsel: Sie kandidieren für die Kommunalwahl. Ihre ersten Schritte als Politiker sind in Zeiten von Corona schwierig. Können sie in der Politik mehr bewegen als durch Protest? Es geht um die alte Frage nach der Sinnhaftigkeit des Marsches durch die Institutionen. D 2020. Arte, 19.40 Uhr SOKO München Letzte Folge überhaupt, 90 Minuten lang! Eine Entführung eskaliert, ein Polizist muss den Geiselnehmer erschießen. Nun wird überprüft, ob da alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Unsere liebe Polizei, immer will sie nur das beste … Servus, SOKO München – eine weniger. Folge 15 von 15, Staffel 46. D 2020. Das Erste, 20.15 Uhr Interhotel – Glanz, Verfall und Auferstehung Der Film befasst sich mit geschäftstüchtige...

