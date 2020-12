Spiele der Giganten

Monopole gibt es überall, und doch gelten sie als Ausnahme. Das »Grosse vollständige Universal-Lexicon aller Wissenschafften und Künste« – das erste deutschsprachige Lexikon, erschienen zwischen 1732 und 1754 – nennt das Monopol »eine Handlung, vermöge welcher ein Kaufmann (…) eine (…) Waare ganz allein verkauft (…).« Über das zutreffende, doch oberflächliche Verständnis des Monopols als Alleinanbieter ist die bürgerliche Ökonomie nicht hinausgekommen: Das Monopol erkenne man daran, dass ein Unternehmer, ein Hersteller oder ein Händler eine Ware oder Leistung allein anbietet oder einen so großen Marktanteil besitzt, dass er die Preise bestimmt und eine uneingeschränkte Macht gegenüber den Käufern ausübt. Monopole kennt man seit dem Altertum. Im Mittelalter existieren sie in Form der Zünfte und Gilden. Seit Ende des 19. Jahrhunderts prägen sie in neuer Qualität den Kapitalismus.

