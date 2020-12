Fischer fühlen sich »verraten und verkauft«

Die stärkste Ablehnung wird dem Handelsabkommen bislang vom britischen Fischereiverband NFFO entgegengebracht. Dort fühlt man sich von Premierminister Boris Johnson »verraten und verkauft«. Die britische Fischerei sei »dem nationalen Interesse geopfert« worden, heißt es in einer Stellungnahme vom Sonnabend. Große Wirtschaftsinteressen hätten sich gegenüber der Politik durchgesetzt. Die EU habe in der Fischereifrage ihr »brutalstes« Gesicht gezeigt. Das Vertragswerk werde »unter vielen in der britischen Fischerei, die in den vergangenen 40 Jahren an ein asymmetrisches und ausbeuterisches Arrangement gebunden« gewesen seien, »viel Frustration erzeugen«.

Konkret geht es um eine fünfjährige Übergangsperiode, mit welcher sich Fischereiflotten aus EU-Staaten weitgehende Fangrechte in britischen Gewässern sichern werden. Der Löwenanteil der Fangrechte bleibe dadurch mittelfristig fest in EU-Hand, so die Kritik der britische...