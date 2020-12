Irrealer Optimismus

Im Iran ist es für einen Jahresrückblick noch zu früh. Denn das persische Neujahrsfest findet erst am 21. März statt. Es bleiben also noch rund drei Monate, von denen sich viele Iraner den Fortfall der US-Sanktionen und, damit verbunden, bedeutende wirtschaftliche Verbesserungen für sich, ihre Familien und für das Land insgesamt versprechen. Zu den Optimisten gehören nicht zuletzt Präsident Hassan Rohani und seine Regierung.

Der Hintergrund liegt auf der Hand: Am 20. Januar zieht mit Joseph Biden ein neuer Präsident ins Weiße Haus ein. Der jetzt 78jährige war Vize unter Barack Obama, als Außenminister John Kerry am 14. Juli 2015 in Wien dem »Joint Comprehensive Plan of Action« (JCPOA) zustimmte. Im Tausch gegen langjährige Beschränkungen der iranischen Nuklearwirtschaft erklärten sich die USA und das EU-Trio Frankreich, Deutschland und Großbritannien zur Aufhebung oder Suspendierung ihrer »nuklearbezogenen«, also direkt mit dem Atomprogramm begründeten Sa...