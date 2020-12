Lizenz zur Annexion

Hinter Israel und den Palästinensergebieten liegt, was den mehr als 100 Jahre alten Kampf der beiden Nationen um das von ihnen bewohnte Land angeht, ein Jahr voller Turbulenzen und schnell wechselnder Konstellationen.

In der letzten Januarwoche hatte die US-Regierung den nach ihrem Präsidenten benannten, aus unterschiedlichen politischen Gründen monatelang zurückgehaltenen »Trump-Plan« veröffentlicht. Er garantiert Israel grünes Licht für die Annexion des wegen seiner Wasservorräte und seiner militärstrategischen Bedeutung wichtigen Jordantals und so gut wie aller jüdischen Siedlungen auf der Westbank. Die Palästinenser werden zur »Rückkehr an den Verhandlungstisch« aufgefordert, obwohl es Ministerpräsident Benjamin Netanjahu war, der 2014 die sich mühsam dahinschleppenden Gespräche mit der von Präsident Mahmud Abbas geführten Regierung abbrach und sie im Februar 2015 explizit für gescheitert erklärte.

Am 2. März fanden in Israel zum dritten Mal innerhalb...