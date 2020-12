Teils schwere Verletzungen, Untersuchungshaft und Strafverfahren oder zumindest viele Nächte in eisiger Kälte haben überwiegend junge Menschen im Dannenröder Wald in Kauf genommen, um teils jahrhundertealte Bäume vor der Rodung zu bewahren. Den Kampf um das Waldstück in Mittelhessen, das für den Ausbau der Autobahn A 49 abgeholzt wurde, haben sie verloren. Doch in der Auseinandersetzung über eine Verkehrswende haben sie Spitzenpolitiker mächtig vorgeführt – und den politischen Preis, den die Grünen für ihre Doppelmoral in Sachen Automobilismus voraussichtlich zahlen müssen, nach oben getrieben.

Bereits im Oktober 2019 hatten sie den Wald aus Protest gegen die Teilrodung dieses und angrenzender Wälder besetzt, rund 100 Baumhäuser und 400 Barrikaden errichtet. Insgesamt 85 Hektar sollten für die Autobahn abgeholzt werden, davon 27 Hektar im Dannenröder Wald.

Der rund 1.000 Hektar große, bislang gesunde Laubmischwald wurde damit durchschnitten. Als am 8. Dez...